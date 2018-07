Atalanta, Gasperini show sul mercato: “Pasalic, Papu, Hateboer… vi dico tutto!”

Atalanta, Gasperini è tornato ad affrontare l’argomento calciomercato, con diversi tra i suoi pupilli che sono finiti nel mirino di grandi club

“Che Gomez debba andare alla Lazio lo sostiene una sola campana, stesso discorso per Hateboer al Valencia”. Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato delle tante voci di calciomercato che vedono in queste ore protagonisti i suoi calciatori. “Il Papu non l’ho mai visto così determinato, e non è che anche Hans scherzi: ci si allena duramente e con convinzione solo nella prospettiva di andare via? Numericamente ci siamo, su Pasalic spero che la trattativa si concretizzi il prima possibile – riporta Sportmediaset -. Certo, il Chelsea poteva fare una tournée più vicina dell’Australia…”, conclude ironicamente Gasperini.