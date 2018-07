Cagliari, ufficiale l’arrivo di Castro: la formula non è quella “attesa”

Lucas Castro arriva a Cagliari dal Chievo Verona, il club sardo si è accaparrato il centrocampista richiesto da Maran

Il Cagliari ha acquistato il centrocampista del Chievo Verona, Lucas Castro. La formula, contrariamente alle voci degli ultimi giorni, non prevede l’inserimento di Ionita nell’affare, il quale dunque resterà alla corte di mister Maran. Ecco il comunicato del Cagliari:

“Il Cagliari Calcio annuncia l’acquisto a titolo definitivo dal Chievo Verona delle prestazioni sportive di Lucas Nahuel Castro, che ha firmato un contatto con il club rossoblù sino al 2021. Castro è nato a La Plata, in Argentina, il 9 aprile 1989. Cresciuto nelle fila del Gimnasia La Plata, dopo un intermezzo al Racing Club, è approdato in Italia nella stagione 2012-13, acquistato dal Catania. In Sicilia ha trascorso tre stagioni, totalizzando 94 partite, 13 gol e 11 assist. Numeri importanti che ha ripetuto al Chievo: arrivato a Verona nella stagione 2015-16, con la maglia gialloblù ha disputato 95 partite, impreziosite da 12 gol e 11 assist. Oltre a un rendimento costante, nella sua esperienza italiana Castro ha mostrato una notevole duttilità tattica: interno di centrocampo, ha ricoperto in realtà tutti i ruoli della mediana, facendo all’occorrenza anche il trequartista e l’esterno avanzato. Corsa, fisicità, dribbling: “El Pata” sa rendersi utile sia in fase di possesso che non possesso. Calciatore esperto, perfettamente a conoscenza dei meccanismi del calcio italiano, Castro è pronto ora a mettere al servizio del Cagliari le sue tante qualità.”

¡Bienvenido a Cerdeña, Lucas!