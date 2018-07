Atletica, Europei 2018: volti e numeri degli azzurri che saranno protagonisti a Berlino

I profili biografici e le curiosità sui 91 atleti in partenza per gli Europei di Berlino in scena dal 6 al 12 agosto

91 atleti, 51 uomini e 40 donne: è la squadra italiana che sabato 4 agosto prenderà il volo verso i Campionati Europei di Berlino. La seconda squadra azzurra più numerosa di sempre in una manifestazione continentale, inferiore soltanto a quella del 2002 a Monaco di Baviera, sempre in Germania, dove ci furono 95 presenze. Stavolta nella capitale tedesca, dal 6 al 12 agosto, la formazione italiana sarà al via in tutte le gare maschili come non accadeva dall’edizione inaugurale di Torino nel 1934, anche se in quel caso i titoli in palio per gli uomini erano 22 invece di 24 (non c’erano 3000 siepi e 20 km di marcia). Nel 2002 infatti gli azzurri erano assenti in due competizioni (giavellotto e 4×400) mentre nell’altra rassegna casalinga di Roma 1974 mancavano atleti italiani nei 5000 metri. Lombardia la regione più rappresentata, con 19 atleti, seguita dal Lazio con 14, Piemonte con 12 e Veneto con 11. Gli azzurri ritrovano tra le proprie fila un decatleta agli Europei dopo dodici anni: l’ultimo era stato William Frullani a Göteborg nel 2006.

Sarà la sesta partecipazione in questo evento per Donato, capitano della Nazionale e vicecampione continentale indoor del salto triplo, che è anche l’atleta italiano con più maglie azzurre tra i convocati con 45 “caps”, oltre che il più esperto. Al femminile il nome di riferimento è quello di Maria Enrica Spacca, quattrocentista della staffetta 4×400, con 27 presenze e alla quinta volta in un Europeo come la bicampionessa europea dei 400 metri Libania Grenot, la velocista Audrey Alloh e il maratoneta Stefano La Rosa. Torna invece in azzurro dopo quasi 8 anni Elena Vallortigara, seconda al mondo in questa stagione nell’alto con il formidabile 2,02 saltato al meeting di Londra. La sua unica presenza risale al 2010, in occasione del DécaNation di Annecy (11 settembre) dove realizzò l’allora primato italiano juniores di 1,91 che fino al 25 aprile del 2018 era rimasto il suo record personale.

Undici le matricole in Nazionale assoluta: Ahmed Abdelwahed (3000 siepi), Mattia Casarico e Daniele Corsa (4×400), il 33enne discobolo Nazzareno Di Marco, Roberto Rigali (4×100), Laura Gotti (maratona), Linda Olivieri (400hs), Giancarla Trevisan (4×400) e tre atleti che si sono messi in luce ai recenti Mondiali under 20 di Tampere come Simone Barontini (800) insieme ai due neoprimatisti italiani di categoria dei 400 metri Edoardo Scotti, campione mondiale junior della 4×400, ed Elisabetta Vandi. I due quattrocentisti, con i loro 18 anni, sono anche i più giovani della squadra azzurra mentre la più esperta tra le donne è la maratoneta Catherine Bertone, nata nel 1972 e primatista mondiale master W45 con il 2h28:34 corso proprio a Berlino nel 2017.

Nove anni dopo i Mondiali del 2009, tornano nella capitale tedesca in sette: i marciatori Marco De Luca, Giorgio Rubino (medaglia di bronzo sulla 20 km in quella rassegna iridata) e Valentina Trapletti, il capitano azzurro Fabrizio Donato nel triplo, i quattrocentisti Matteo Galvan, Libania Grenot e Maria Enrica Spacca.

In gara sette primatisti italiani assoluti individuali, oltre alle ragazze della 4×400 finaliste ai Giochi di Rio (Chigbolu, Spacca, Folorunso, Grenot): il più recente è Filippo Tortu con il 9.99 del 22 giugno sui 100 metri a Madrid, per battere lo storico record del mito Pietro Mennea, ma anche i campioni europei in carica Gianmarco Tamberi (alto) e Libania Grenot (400), insieme a Fabrizio Donato (triplo), Matteo Galvan (400), Eleonora Giorgi (20 km marcia) e Yadis Pedroso (400hs).

Festeggiano il compleanno in questa trasferta Antonella Palmisano (6 agosto), bronzo nella 20 km di marcia ai Mondiali di Londra 2017, e la staffettista della 4×100 metri Johanelis Herrera (11 agosto).