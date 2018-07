UCI Mountain Bike Marathon 2018 – Ascotrade main sponsor

Ascotrade Main Sponsor di UCI Mountain Bike Marathon 2018

“Ascotrade, azienda veneta per la fornitura di gas ed energia elettrica, è orgogliosa di essere main sponsor dei campionati mondiali di UCI Mountain Bike Marathon 2018”. Questo il commento di Stefano Busolin, presidente Ascotrade, al termine della conferenza stampa di presentazione della gara ciclistica che si è svolta oggi a Roma, presso la sede del Coni al Foro Italico.

Presenti alla conferenza Presidente del Coni Giovanni Malagò, il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, il Presidente della Federazione Ciclistica Italiana Renato Di Rocco e Stefano Busolin Presidente di Ascotrade, Main Sponsor dell’evento, che ha così spiegato la scelta di supportare un evento così importante: “Il Veneto offre percorsi eterogenei, particolarmente idonei agli appassionati di questo sport che coinvolge ampie fasce di popolazione di ogni età e di ogni ceto. Il Cadore farà da sfondo alla competizione, diventandone al tempo stesso protagonista. Per un’azienda territoriale come la nostra è importante promuovere le eccellenze ed essere a favore delle iniziative che danno sviluppo ai nostri territori. Inoltre, la provincia di Belluno è una delle zone cui la nostra azienda è molto legata e la scelta di sostenere questa importante competizione iridata dimostra il nostro impegno verso uno degli sport di tradizione nella regione. Il ciclismo incarna infatti i valori per cui siamo da sempre riconosciuti: tenacia, impegno e costanza. Infine, va sottolineato che la UCI Mountain Bike Marathon World Championship 2018 metterà in mostra uno dei tesori più prestigiosi del Veneto: le Dolomiti, una perfetta scenografia per le sfide degli atleti provenienti da tutto il mondo”.

Non resta perciò che attendere il prossimo mese di settembre per ammirare i professionisti della Mountain Bike sfidarsi all’ultima pedalata lungo le scoscese pareti delle montagne bellunesi, elette patrimonio Unesco.