Agricoltura: Coldiretti, Sicilia undicesimo posto bandiere del gusto

Palermo, 20 lug. (AdnKronos) – Con 245 prodotti la Sicilia si piazza all’undicesimo posto nella classifica delle bandiere del gusto, assegnate alle specialità censite dalle regioni che sono ottenute sul territorio nazionale secondo regole tradizionali protratte per almeno 25 anni. E’ quanto emerso oggi a Roma dove la Coldiretti ha presentato la classifica dei primati enogastronomici e la più ricca esposizione della variegata offerta delle località turistiche nazionali durante quest’estate

Dalle busiate col presto trapanese, alla caponata di melanzane per arrivare alle crespelle, il cibo siciliano rappresenta la storia e la cultura isolana, tanto citato nella letteratura regionale sia del passato sia più recente. Quest’anno c’è una new entry: la zucca (o cucuzza) virmiciddara, si tratta di un ortaggio piccolo, ovoidale, di colore verde scuro con macchie bianche ovali che pensa massimo di 3-4 chili, tipica della zona di Monreale (Pa). Il suo sapore, dolce e delicato, le dona una notevole versatilità in ambito culinario, prestandosi sia per usi di gastronomia sia di pasticceria.