Spas è fornitore esclusivo per il materiale sanitario Millenium

S.P.A.S. srl, azienda commerciale presente nel settore medico sportivo dal 1987 e già fornitore di Millenium, rinnova il sostegno alle Leonesse bresciane con un biennale attraverso il quale sarà fornitore esclusivo per il materiale sanitario.

La linea dedicata alla Medicina Sportiva che Spas ha studiato insieme ad atleti e terapisti delle varie discipline ha permesso di realizzare una gamma di prodotti efficaci in prevenzione, pronto intervento e cura dei traumi sportivi. S.P.A.S. srl ha capito che per coloro che vogliono svolgere un’attività è molto importante poter salvaguardare il più possibile la propria salute e la propria integrità fisica allo scopo di ottenere dallo sport solamente effetti benefici e non danneggiamenti, per questo propone una linea di prodotti che per qualità e funzionalità è da ritenersi fra le migliori del Mondo, compresi i prodotti elettromedicali e gli integratori alimentari.

Dal 2016 un team di esperti organizza la “Academy” Spas per formare, aggiornare e supportare i clienti sull’utilizzo dei prodotti acquistati e non solo. Il confronto continuo e lo scambio di opinioni ed esperienze permette ai partecipanti di raggiungere ottimi risultati nel lavoro quotidiano con i loro pazienti.