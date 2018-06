The North Face – A luglio il Mountain Festival 2018 per la prima volta in Italia

The North Face Mountain Festival 2018: l’evento dedicato agli esportatori arriva per la prima volta in Italia

Dal 27 al 29 luglio preparatevi a vivere il più emozionante weekend di grande avventura outdoor dell’anno! Il The North Face Mountain Festival arriva infatti per la prima volta in Italia e per l’esattezza in Val San Nicolò, meravigliosa località della Val di Fassa immersa nello scenario unico al mondo delle Dolomiti. In questo contesto naturalistico senza paragoni, la terza edizione del Festival offrirà agli appassionati di outdoor una tre giorni di climbing, escursionismo e running oltre all’occasione di imparare tutti i trucchi della fotografia o della cucina in contesti estremi. Un week end che regalerà emozioni indimenticabili e tanta adrenalina!

Atleti e protagonisti del mondo della musica condivideranno il palcoscenico del Mountain Festival: Conrad Anker e David Lama racconteranno il loro secondo tentativo di ascensa del Lunag Ri (22.660 piedi), una delle ultime vette Himalayane ancora inviolate. Durante questa impresa, Anker è stato colpito da un blocco della circolazione del sangue nell’arteria femorale che gli ha causato un infarto e l’atleta americano ha dovuto porre fine alla spedizione.

Dopo aver ascoltato il racconto di Conrad e David, i partecipanti al Festival potranno divertirsi e scatenarsi sulle note della band olandese degli Gallowstreet. Tutto questo e molto altro ancora vi aspetta, ma per non perdere questa occasione affrettatevi ad acquistare il biglietto (da 149€) perché i posti sono limitati.

Per acquisti e informazioni

https://www.thenorthface.it/mountain-festival.html

E se davvero non potrai essere dei nostri, vivi ogni emozione live su Facebook (@thenorthface) e su Instagram (@thenorthfaceuk) con l’hashtag #neverstopexploring