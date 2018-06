“È proprio brutta”: Stefano Gabbana shock su Selena Gomez, il web e Riccardo Marcuzzo contro lo stilista

Selena Gomez criticata da Stefano Gabbana, lo stilista italiano commenta una foto della cantante americana con una frase poco gentile: la replica del web e di Riccardo Marcuzzo

“È proprio brutta”: questo il commento di Stefano Gabbana, sotto una foto di Selena Gomez, che ha fatto arrabbiare il web. Lo stilista, proprietario insieme a Domenico Dolce del marchio Dolce&Gabbana, ha insultato pesantemente la cantate statunitense sui social scatenando l’ira dei suoi fan. Su Instagram, dov’è avvenuto lo scambio di battute tra Gabbana ed i fan di Selena, ma anche su Twitter, il commento dell’italiano è diventato virale finendo per scatenare una e propria bufera su di lui. Stefano è stato definito un ‘bullo‘ dal web e criticato anche da Riccardo Marcuzzo, cantante e testimonial proprio del marchio di cui Gabbana è fondatore e proprietario. “Stefano fai schifo“, ha scritto l’ex concorrente di ‘Amici‘, che ha anche replicato al commento di Stefano che lo definiva un ‘bimbominchia‘. “Io sono un bimbominchia, – ha risposto Riki – ma un 56enne non può permettersi di scrivere ‘sei bruttissima’ sotto la foto di una ragazza, neppure se sei miliardario. I social non sono meno offensivi del mondo reale, vi prego, mettiamocelo in testa”.