Softball – Il resoconto completo della prima giornata di ritorno

Dopo la prima giornata di ritorno ecco i risultati del campionato di Serie A1 gruppo A e gruppo B di softball

Giornata favorevole alle capoclassifica, la prima di ritorno. MKF Bollate e Specchiasol Bussolengo, vincenti nei loro confronti del sabato, infatti chiudono il turno raggiungendo la dodicesima vittoria (a fronte di zero sconfitte) stagionale e continuano la loro fuga. Dietro la battaglia continua a essere aperta per il secondo posto, soprattutto nel girone A, nel quale Collecchio raggiunge la Rheavendors Caronno. Nel girone B, invece, sembra che il Poderi Dal Nespoli Forlì abbia un discreto vantaggio sulle altre squadre, per raggiungere il secondo posto specie perché, come accaduto nell’unico match della domenica pomeriggio (Sestese-Metalco Thunders Castellana), le altre formazioni continuano a togliersi punti l’una con l’altra.

Serie A1 Softball – 1^ giornata ritorno

GRUPPO A

Sabato 9 giugno 2018

Rheavendors Caronno-MKF Bollate 3-4 (all’8° inn); 2-3 (al 9° inn)

Collecchio-Banco di Sardegna Nuoro 3-0; 2-0

Saronno-Taurus Donati Gomme Parma 2-1 (all’8° inn); 0-1

CLASSIFICA GRUPPO A

MKF Bollate (12 vinte – 0 perse) media 1.000; Rehavendors Caronno e Collecchio (7-5) .583; Saronno (6-6) .500; Taurus Donati Gomme Parma (3-9) .250; Banco di Sardegna Nuoro (1-11) .083

GRUPPO B

Sabato 9 giugno 2018

Tecnolaser Europa Pianoro-Poderi Dal Nespoli Forlì 2-9 (al 5° inn); 3-13 (al 4° inn)

Bussolengo-Guardolificio Diomedi Montegranaro 4-2; 2-1 (all’8° inn)

Domenica 10 giugno 2018

Sestese-Metalco Thunders Castellana 4-0; 2-4

CLASSIFICA GRUPPO B

Specchiasol Bussolengo (12 vinte – 0 perse) media 1.000; Poderi Dal Nespoli Forlì (8-4) .667; Metalco Thunders Castellana (6-6) media .500; Tecnolaser Europa Pianoro e Sestese (4-8) .333; Guardolificio Diomedi Montegranaro (2-10) .167