Slittino, Armin Zoeggeler eletto vicepresidente della Federazione Internazionale: battuto il canadese Cory

Congresso FIL a Bratislava, Zoeggeler batte il canadese Cory e viene eletto alla vicepresidenza della Federazione Internazionale

Si è tenuto a Bratislava il 66simo Congresso della FIL, la Federazione Internazionale dello Slittino, che ha eletto per la settima volta Josef Fendt come Presidente. Fra i vari punti all’ordine del giorno, c’era anche la votazione per la vicepresidenza che ha visto il direttore tecnico azzurro Armin Zoeggeler battere nettamente al ballottaggio il canadese Walter Cory. Zoeggeler, nato il 4 gennaio 1974, ha vinto in carriera sei medaglie olimpiche consecutive (di cui due ori, un argento e tre bronzi), sei titoli mondiali, dieci Coppe del mondo, è alla guida della squadra azzurra dal 2016.