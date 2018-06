Skiroll, si comincia a Trieste con una sprint: parte finalmente la nuova stagione

Si avvicina l’avvio della stagione di skiroll, il prossimo fine settimana le squadre azzurre in gara sulle strade triestine

Sabato 23 giugno ad Opicina (Ts) comincia ufficialmente la stagione di skiroll con una sprint, dove lo scorso anno Alessio Berlanda ebbe la meglio nell’ennesima sfida con Emanuele Becchis, mentre Lisa Bolzan superò in finale Alba Mortagna fra le donne. Quest’anno i favoriti rimangono gli stessi fra gli uomini, mentre la sfida femminile rimane una questione aperta tra le gemelle Bolzan e Alba Mortagna, quest’ultima vincitrice della medaglia d’oro nei Campionati Mondiali juniores di Solleftea (Sve) nella sprint.

Domenica 24 giugno sullo storico tracciato Samatorza di Sgonico (Ts) verrà invece assegnato il titolo italiano in piano in tecnica di pattinaggio seniores e giovani. Negli ultimi due anni Emanuele Becchis è risultato il vincitore della prova. Nel 2016, al termine di una fuga a quattro, la prova si risolse in volata con Emanuele che sopravanzò Jacopo Giardina ed il fratello Francesco Becchis. Sempre Francesco giunse secondo nel 2017 davanti ad Emanuele Sbabo.

Il direttore Tecnico Michel Rainer ha convocato per il weekend sul Carso tutta la squadra nazionale per illustrare i programmi della stagione e i criteri per la convocazione alle prove di Coppa del Mondo. Il calendario proseguirà il weekend successivo con la seconda tappa di Coppa Italia che si effettuerà in Liguria, a Sassello, con una sprint ed una prova in tecnica classica in salita. Nel frattempo sul sito federale della FISI sono stati pubblicati nella sezione dedicata il nuovo regolamento di Coppa Italia skiroll 2018 e il regolamento tecnico federale basato sulle normative Fis.