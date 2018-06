Sicilia: nasce il Movimento liberazione Sicilia

Palermo, 28 giu. (AdnKronos) – Nasce il ‘Movimento liberazione Sicilia’. Alcuni movimenti indipendentisti storici siciliani e alcune categorie sociali, riunitisi a Mascali (Catania) sabato scorso hanno deciso di dar vita al Movimento per permettere, si legge in una nota, al “popolo siciliano di riappropriarsi dei propri diritti e della propria sovranità, al di fuori dei vecchi partiti e delle vecchie logiche di potere”.

Il Movimento ha deliberato di costituire un comitato organizzativo, con presidente il generale Antonio Pappalardo, che avrà il compito “di ricercare l’unificazione dei gruppi autonomisti e indipendentisti siciliani che si riconoscono negli stessi valori, in modo da realizzare un unico Movimento da presentare alle prossime elezioni provinciali per risultare determinante e vincente per governare la nostra terra”. Nove i punti fondamentali del programma: istituzione di uno Stato indipendente della Sicilia; uscita dall’Europa; blocco immediato della migrazione; tolleranza zero per l’immigrazione illegale; realizzazione della zona franca in Sicilia; valorizzazione e sviluppo dell’economia locale e dei prodotti agroalimentari tipici regionali; riduzione della tassazione; tutela e creazione dei posti di lavoro; ritorno dei siciliani in Sicilia.