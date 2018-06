Sanità: M5s boccia bozza rete ospedaliera Sicilia, ‘Piena di falle’

Palermo, 22 giu. (AdnKronos) – “La bozza della nuova rete ospedaliera consegnata da Razza ai sindacati rappresenta quasi una fotografia della rete attualmente vigente, partorita dal precedente governo, un piano, cioè, con decine di falle, stroncato della Corte dei conti”. è fortemente negativo il parere dei deputati del M5S della commissione Sanità dell’Assemblea regionale siciliana, Francesco Cappello, Salvatore Siragusa, Antonio De Luca e Giorgio Pasqua, che tra le “omissioni” della bozza indicano “la mancata riorganizzazione dei Pte (punti territoriali di emergenza) e il silenzio sull’ospedalità privata e sull’integrazione con l’inesistente medicina del territorio”.

“Nulla è dato sapere – continua Cappello – sulla riorganizzazione delle reti tempo dipendenti, sul destino dei punti nascita, sulla riorganizzazione del servizio del 118, né tanto meno se siano stati revisionati i criteri di calcolo per la definizione del fabbisogno dei mezzi di soccorso avanzata (Msa) in ragione dello stato della viabilità, vincoli ortografici e tempi di percorrenza (gli unici indicati nella bozza)”.

“La rete di Gucciardi (l’ex assessore regionale alla Sanità, ndr) – continuano i deputati – ha subito una sonora bocciatura sotto il profilo della sostenibilità economica da parte della Corte dei Conti all’epoca in cui non prevedeva ancora né l’apertura del San Marco né la restituzione (finalmente) del pronto soccorso a Giarre. è lecito chiedersi, data l’evidente lievitazione dei costi, come Razza riuscirà a superare le criticità di carattere economico che certamente verranno reiterate dalla Corte dei Conti. L’unica certezza è che i commissari della sesta commissione dell’Ars non hanno ricevuto nemmeno informalmente alcuna bozza di rete ospedaliera né che la discussione della stessa sia stata calendarizzata dalla commissione per la settimana prossima”.