Roma, 5 giu. – (AdnKronos) – Dani Pedrosa lascia la Honda dopo 18 anni. Il team giapponese ha annunciato in un comunicato che il rapporto con il pilota spagnolo si concluderà “di comune accordo” alla fine della stagione 2018. Pedrosa ha iniziato la sua collaborazione con la Honda nel 2001 e, dopo aver vinto un titolo iridato in 125 e due nella 250, nel 2006 è passato alla MotoGp vincendo finora 31 gare e chiudendo il campionato della classe regina per tre volte al secondo posto.

“Voglio ringraziare HRC per tutti questi anni di grande successo – dice il 32enne pilota iberico – Sono cresciuto non solo come pilota ma anche come persona con loro. Porterò sempre HRC nei miei ricordi e nel mio cuore. Nella vita abbiamo tutti bisogno di nuove sfide e sento che è ora di cambiare”.

“Oggi è un giorno triste per me – è il commento del presidente HRC Yoshishige Nomura – A nome di HRC, voglio ringraziare Dani per tutto il suo duro lavoro e per esprimere la nostra gratitudine per questi due decenni insieme, augurandogli anche il meglio della fortuna e del successo”.

Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore la Honda starebbe pensando di sostituire Pedrosa con Jorge Lorenzo, vicino al divorzio dalla Ducati, per affiancarlo dalla prossima stagione al campione del mondo Marc Marquez.