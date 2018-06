Panda Waze, la city car più social di sempre

Al via gli ordini della nuova Panda Waze, un nuovo primato per la Panda dei record che integra l’app di navigazione

Al via gli ordini della nuova Panda Waze, un nuovo modello che nasce dall’incontro dell’automobile più pop della gamma Fiat e il sistema di navigazione più social al mondo.Un gioiello tecnologico che conferma la sua missione più autentica: rendere accessibile a tutti le soluzioni più intelligenti che semplificano e migliorano la vita a bordo.La nuova serie speciale Panda Waze è la prima city car del segmento a proporre l’integrazione della famosa app di navigazione Waze nell’altrettanto nota app “Panda Uconnect”, permettendo così di utilizzarle contemporaneamente, passando da una all’altra, con un semplice tocco sul display delllo smartphone.Questo connubio digitale – sviluppato da Mopar, il brand di FCA che si occupa dei prodotti e servizi post vendita per le vetture del Gruppo – consente al conducente di focalizzarsi sulla guida, oltre a beneficiare di innumerevoli servizi. Insomma, Panda Waze è la vettura ideale per fuggire dalla routine quotidiana e vivere avventure urbane, condividendo fotografie, consigli di viaggio ed esperienze di guida. La nuova Panda Waze fa incontrare due grandi community: i 7,5 milioni di possessori e appassionati di Fiat Panda che l’hanno voluta, dal 1980 a oggi, quale manifesto della “libertà a quattro ruote”; e i più di 100 milioni di utenti Waze connessi nel mondo che attivamente collaborano condividendo il tempo reale informazioni sul traffico per viaggiare nel modo più smart.

Tutti i vantaggi dell’integrazione digitale tra Waze e “Panda Uconnect”

La nuova serie speciale Panda Waze compie un salto in avanti a livello di infotainment offrendo l’integrazione di due applicazioni per smartphone uniche al mondo: Waze e “Panda Uconnect”. Del resto, nell’era digitale, una grande mole di informazioni deve poter essere scambiata in tempo reale e tenuta sotto controllo tramite dispositivi connessi e interfacce intuitive. Ecco perché sarà sufficiente inserire il proprio smartphone nell’apposito supporto installato sulla plancia e iniziare il viaggio, sempre connessi e in modo sicuro.Waze è l’app di navigazione che consente di evitare ingorghi, risparmiando tempo durante gli spostamenti giornalieri. Milioni di automobilisti riuniti in una grande community collaborano ogni giorno segnalando in tempo reale le condizioni della viabilità, permettendo così all’app di navigazione Waze di trovare i percorsi ottimali in tempo reale. L’app è in grado di consigliare sempre il percorso più veloce basandosi sui dati forniti in tempo reale da oltre 100 milioni di persone. Dalle informazioni sul traffico a quelle sulle stazioni di rifornimento con i prezzi più convenienti, Waze è un sicuro compagno di viaggio per “sopravvivere alla quotidiana avventura urbana”. Il sistema di navigazione Waze è integrato nell’app “Panda Uconnect” – piattaforme Android e iOS – che permette di utilizzare il proprio telefono come estensione della vettura, interagendo direttamente con il display del dispositivo per accedere a tutte le funzioni dell’infotainment: dal cambio delle stazioni radio alla scelta delle playlist, dalla regolazione del volume alla gestione delle chiamate e dei messaggi, dalla consultazione della propria agenda al meteo. La “Panda Uconnect” app dialoga con il sistema infotainment di bordo che include la tecnologia Bluetooth 2.1, lo streaming audio, il sistema di riconoscimento vocale, e gestisce la lettura dati da USB e MP3.L’integrazione proposta da Panda Waze consente di utilizzare le app contemporaneamente: infatti, quando “Panda Uconnect” è in primo piano sul proprio smartphone, la navigazione di Waze è visibile in un riquadro sullo schermo, fornendo indicazioni di direzione e tempo stimato al raggiungimento della meta. Ovviamente, è anche possibile l’inverso, ovvero visualizzare in primo piano l’app Waze, mentre “Panda Uconnect” appare come icona sullo schermo. Inoltre, in caso entri la riserva di carburante o in caso venga rilevata una bassa pressione dei pneumatici, sul display dello smartphone ne apparirà la segnalazione e l’utente potrà decidere di selezionare una tra le stazioni di rifornimento più convenienti o tra le officine di assistenza più vicine proposte attraverso l’app Waze: basterà scegliere la meta preferita e il navigatore suggerirà il migliore tragitto per raggiungerla.Grazie ad una nuova funzione dell’app “Panda Uconnect”, si potranno scattare foto e video che verranno salvati nella galleria del proprio smartphone, con la possibilità di condividerli con gli amici: un modo originale di vivere l’esperienza di viaggio, breve o lungo che sia, sapendo di poter contare su servizi innovativi e un sistema di navigazione intelligente e social.Sempre attraverso l’app Panda Uconnect, , sono disponibili i servizi “Find myCar”, che aiuta a ricordare dove si è parcheggiato, “My Car” per controllare i parametri della vettura come gli interventi di manutenzione programmata e consultare le voci del libretto uso e manutenzione, oltre che le chiamate dirette al soccorso stradale o al Customer Care Fiat. Infine, se attivata, la funzione “Object Reminder” ricorda al conducente, una volta sceso dall’auto, di non dimenticare eventuali oggetti all’interno dell’abitacolo.Inoltre, su Panda Waze è disponibile* Mopar® Connect, il nuovo set di servizi dedicati alla sicurezza e al controllo remoto del veicolo.Mopar® Connect aggiunge nuovi servizi connessi con l’app UConnect Live, come ad esempio l’assistenza in caso di incidente e la localizzazione del veicolo a seguito di furto. Inoltre è possibile controllare da remoto alcune funzioni della vettura, come il superamento di una certa velocità preimpostata o l’uscita da una zona definita sulla mappa e gestire il blocco e lo sblocco delle porte.Con Mopar® Connect, è possibile beneficiare di maggiore sicurezza, serenità e avere un controllo costante del proprio veicolo.

La nuova Panda Waze è caratterizzata dal look Cross e si rivolge ad un pubblico nuovo, quello dei Millennials, con cui condivide il linguaggio social. Il nuovo target in una vettura ricerca, la massima connettività e uno stile personale a un prezzo accessibile. Esternamente la Panda Waze è riconoscibile dal logo “Waze”, posto sui parafanghi anteriori. La caratterizzazione urbana e dinamica è poi sottolineata dai dettagli di colore nero come le modanature laterali, le calotte degli specchietti, le barre longitudinali sul tetto e le maniglie delle portiere. Completano il look degli esterni i cerchi da 15″ con la nuova finitura brunita. La stessa impronta giovane e dinamica si ritrova all’interno dove il nuovo rivestimento dei sedili si sposa perfettamente con la nuova plancia di colore grigio titanio. Ricca la dotazione di serie che include radio Bluetooth e supporto in plancia per lo smartphone, climatizzatore, 4 airbag, ESC con Hill Holder, sensore pressione pneumatici, chiusura centralizzata con comando a distanza, appoggiatesta anteriori con sistema anti colpo di frusta e volante regolabile in altezza. A disposizione la motorizzazione 1.2 benzina 69 CV.Grazie ad “Imperdibili 100” la gamma Panda parte da 7.400 euro, un prezzo irripetibile, una proposta unica per tutti gli italiani.

L’ennesimo record del modello best seller di Fiat

La nuova Panda Waze conferma l’attitudine del modello ad anticipare le mode e a segnare primati tecnologici nel segmento. Ad esempio, oltre che prima city-car a trazione integrale, la Panda è anche stata la prima del suo segmento a fregiarsi del prestigioso titolo di “Car of the Year” (2004), e nello stesso anno, la prima city-car a raggiungere i 5.200 metri del campo base avanzato delle spedizioni sull’Everest. E la lunga serie di record continua nel 2006, quando Fiat Panda è la prima city-car con alimentazione a metano a venire prodotta su larga scala. Dal suo esordio ogni anno è stata la vettura a metano più venduta in Italia e, nel cumulato dal 2007 a oggi, anche in tutta Europa. E oggi è la prima city car a fregiarsi del nome Waze integrando le funzioni dell’app nel proprio sistema infotainment.Con la serie speciale Panda Waze si amplia quindi la gamma della city-car che, insieme a Fiat 500, è la più venduta in Europa dal 2003. Primato confermato anche nel primo quadrimestre 2018 che la vede, insieme alla Fiat 500, leader del loro segmento in Europa con una quota di mercato pari al 28,4%. Inoltre, la Fiat Panda è prima assoluta in Italia (con quota di quasi il 40%) e Grecia, oltre ad essere sul podio in Spagna, Portogallo, Austria e Svizzera.