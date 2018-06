Palermo: presidente Malta in città, ‘qui a casa, potenziare collaborazione’

Palermo, 12 giu. (Adnkronos) – “Sono contenta di essere tra di voi e di sentirmi pure io siciliana. Ho trovato forti similarità tra Malta e la Sicilia, siamo entrambi Paesi molto ospitali e qui mi sento come se fossi in una famiglia allargata. Penso che si debba cogliere questa occasione che vede La Valletta capitale europea della Cultura e Palermo capitale italiana per stringere di più i nostri rapporti. Più scambi ci sono tra nostre genti più la nostra amicizia si accrescerà e diventerà più profonda”. A dirlo è stata la presidente della Repubblica di Malta, Marie Louise Coleiro Preca, intervenendo a Sala delle Lapidi, durante una seduta straordinaria del Consiglio comunale. Il capo dello Stato è da ieri in visita in Sicilia. Stamani dopo un incontro con il governatore siciliano, Nello Musumeci, è stata la volta di un faccia a faccia con il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. “Dobbiamo lavorare perché si realizzino rapporti di collaborazione tra i nostri popoli – ha aggiunto – in varie discipline dal campo imprenditoriale a quello culturale. Solo in questo modo possiamo sperare di offrire più opportunità a nuove generazioni”. La presidente della Repubblica di Malta ha poi ricordato l’importanza del settore turistico per entrambi i territori. “Il turismo facilità i legami tra le varie nazionalità – ha detto -, entrambi i nostri Paesi sono molto ricercati e traggono beneficio da questa industria turistica”.