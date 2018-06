MotoGp – Test Montmelò, Valentino Rossi negativo: le parole del Dottore non promettono nulla di buono

Le sensazioni di Valentino Rossi al termine della giornata di test al Montmelò: impressioni negative per il Dottore

Importante giornata di test oggi al Montmelò. Dopo il Gp di Catalunya, disputato ieri sul circuito spagnolo e vinto da Jorge Lorenzo, i piloti della categoria regina, escluso il team ufficiale Ducati, sono tornati in pista per una giornata di prove. Occhi puntatissimi sulla Yamaha: il team di Iwata è a caccia di importanti soluzioni ai problemi che ‘perseguitano’ i piloti ufficiali ormai da tempo. Valentino Rossi ha testato un nuovo serbatoio, ma le sue impressioni al termine di questa giornata di test sono tutt’altro che positive.

“Niente di speciale. Speravo che ci fosse qualcosa che ci desse una mano, ma la pista non è stata di questo avviso. Avevamo un po’ di cose da provare per migliorare l’accelerazione, ma sinceramente non ho trovato nulla di migliorativo. C’erano delle novità per quanto riguarda l’elettronica, ma stiamo parlando di piccole cose”, ha dichiarato il nove volte campione del mondo a GpOne.

Non poteva mancare un commento al nuovo serbatoio: “serve solo ad avere una posizione di guida diversa, sono dettagli. Non è quello che ci serve in questo momento. Oggi non siamo riusciti a migliorare le nostre prestazioni rispetto alla gara con condizioni della pista molto simili, c’era solo qualche grado in più di temperatura sull’asfalto”.

“Questo test era importante per fare un piccolo step, perché il prossimo sarà a Brno. Ora però il piano è di continuare a correre con la moto di ieri anche nelle prossime gare, sperando di migliorare nel prossimo test. Basta questa moto per vincere? Voi cosa ne pensate? (ride) Comunque ci proveremo, ci proveremo di sicuro“, ha aggiunto a Motorsport.