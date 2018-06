Mondiali Russia 2018, Putin dà il benvenuto a tutti: “vi sentirete a casa, abbiamo aperto il cuore al mondo”

Il presidente Putin ha accolto con un video di benvenuto tutti coloro che si recheranno in Russia per i Mondiali 2018

Vladimir Putin dà il benvenuto a calciatori e tifosi in arrivo in Russia per i Mondiali, al via il 14 giugno. “Abbiamo fatto il nostro meglio per far sì che i nostri ospiti, i giocatori, gli addetti ai lavori e naturalmente i tifosi, si sentano a casa: abbiamo aperto il nostro paese e il nostro cuore al mondo. Benvenuti in Russia”, dice il presidente russo in un video pubblicato sul sito del Cremlino. (ADNKRONOS)