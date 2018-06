Mondiali Russia 2018, che lo show abbia inizio: ecco le star della competizione

Mondiali Russia 2018 alle porte, giovedì avrà inizio la kermesse russa con tanti fenomeni ai nastri di partenza a contendersi il titolo

Lionel Messi con l’Argentina, Cristiano Ronaldo con il Portogallo e Mohamed Salah con l’Egitto si contenderanno il ruolo di superstar ai Mondiali 2018. Sulle orme di Franz Beckenbauer con la Germania nel 1974, Zinedine Zidane con la Francia nel 1998, Ronaldo con il Brasile nel 2002 e Andres Iniesta con la Spagna nel 2010, i top player della prossima Coppa del Mondo cercheranno di vincere la loro partita personale. Messi, sconfitto nella finale del Mondiale 2014, è in cerca di riscatto per il titolo mondiale: con il Barcellona ha appena vinto la Liga, ma vuole lasciare il segno anche con l’Argentina. Cristiano Ronaldo, campione d’Europa in carica con il Portogallo e fresco vincitore della terza Champions League di fila con il Real Madrid, non partirà tra i favoriti per alzare la coppa, ma cercherà di far valere sue qualità individuali. Stesso discorso per Salah, capocannoniere della Premier League con il Liverpool, che guiderà la spedizione dell’Egitto in Russia, nonostante l’infortunio alla spalla.

Attenzione agli outsider che potrebbero insidiare il ruolo di superstar. Robert Lewandowski, James Rodriguez e Thomas Muller, compagni di squadra nel Bayern Monaco, vogliono stupire con le rispettive nazionali: Polonia, Colombia e Germania, campione del Mondo in carica. Senza dimenticare Harry Kane, punta dell’Inghilterra e del Tottenham, Antoine Griezmann, eroe d’Europa League con l’Atletico Madrid e freccia dell’attacco della Francia, e Neymar, fuoriclasse del Barcellona e del Brasile, che lo scorso febbraio è stato costretto a fermarsi per un infortunio alla caviglia. (Stg/AdnKronos)