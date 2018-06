Mondiali Russia 2018 – Federer e una passione… mondiale: “Cristiano Ronaldo fantastico! Le mie favorite sono…”

Non solo tennis per Roger Federer. Il campione di Basilea ha dato il suo punto di vista sui Mondiali di Russia 2018, elogiando la sua Svizzera e la prova di Cristiano Ronaldo

Non solo tennis! Roger Federer è anche un grande appassionato di calcio e in passato ha ‘rischiato’ di fare anche il calciatore. Il campione di Basilea ha parlato dei Mondiali di Russia 2018, nei quali ha esordito la sua Svizzera con un ottimo pareggio guadagnato contro il Brasile. Oltre ad elogiare la sua nazionale, Federer ha applaudito anche l’exploit di Cristiano Ronaldo che all’esordio ha firmato una strepitosa tripletta: “la prestazione di Cristiano è stata molto buona. Non segnava su calcio di punizione da tanto tempo e questa volta, quando contava di più, ha raggiunto l’obiettivo. È stato fantastico. È un grande incontro tra due squadre eccellenti. È stato l’antipasto di quello che dovrebbe essere un eccellente Mondiale in Russia. Il primo match era già stato interessante, con la Russia che ha segnato cinque goal. Mi aspetto una grande Coppa del Mondo. I tifosi si stanno comportando bene, gli stadi sono fantastici e ci sono un certo numero di squadre che possono essere campioni. Le mie favorite? Germania, Brasile, Spagna, Francia e, naturalmente, Portogallo. […] Grande prova della Svizzera, buona fortuna al Brasile per il resto del torneo“.