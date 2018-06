Mondiali Russia 2018, Messi non si dà pace dopo l’errore dal dischetto: “mi sento colpevole”

Lionel Messi ha sottolineato di sentirsi responsabile per il pari dell’Argentina, avendo sbagliato il calcio di rigore decisivo per battere l’Islanda

“Il rigore avrebbe potuto cambiare tutto, mi sento colpevole ma dobbiamo guardare avanti“. Non nasconde la delusione per l’errore dal dischetto nel pareggio 1-1 tra Argentina e Islanda la stella dell’Albiceleste, Lionel Messi. “Mi fa male quell’errore – prosegue il capitano dei vice-campioni del mondo nel dopo partita del match d’esordio dei sudamericani nella coppa del mondo di Russia – sono amareggiato, dopo il gol di Aguero hanno subito trovato il pari ma un altro gol li avrebbe costretti ad aprirsi e questo ci avrebbe permesso di trovare spazi in avanti“. (ADNKRONOS)