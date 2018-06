Mondiali Russia 2018, attesa la presenza di Sepp Blatter: l’ex presidente Fifa invitato da Putin

Il presidente russo Putin ha invitato Sepp Blatter in Russia per assistere ad un match dei Mondiali

L’ex presidente della Fifa, Sepp Blatter, accetterà l’invito del presidente del Cremlino, Vladimir Putin, e parteciperà alla Coppa del Mondo in Russia, nella seconda settimana del torneo, secondo quanto riferito un portavoce alla dpa. Martedì lo svizzero 82enne ha in programma di recarsi a Mosca, ha spiegato il portavoce dell’ex presidente Fifa. Non è ancora noto a quale partita assisterà. Potrebbe essere quella dei campioni europei in carica, il Portogallo, con il Marocco mercoledì allo stadio Luzhniki. Dopo la vittoria del paese ospitante, la Russia, 5-0 all’Arabia Saudita nella gara di apertura, Blatter ha inviato le congratulazioni via Twitter: “la Russia sarà il padrone di casa perfetto e riceverà il meritato rispetto internazionale“. Alcuni mesi fa, Blatter aveva confermato di avere intenzione di andare alla Coppa del Mondo dopo un invito di Putin. Sebbene lo svizzero sia sospeso per sei anni per un pagamento sospetto fatto all’ex presidente della Uefa, Michel Platini, secondo l’interpretazione degli statuti dell’organizzazione, essere in tribuna, non sarebbe proibito. (ADNKRONOS)