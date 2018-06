Mondiali Russia 2018 – Argentina-Islanda, Brasile-Svizzera e Tunisia-Inghilterra: le quote William Hill

I Mondiali di Russia 2018 secondo William Hill: ecco le quote di Argentina-Islanda, Brasile-Svizzera e Tunisia-Inghilterra

Archiviati i primi match dei Mondiali, nuove emozioni attendono i tifosi di ogni parte del globo. In campo anche William Hill, che schiera Quote Maggiorate anche sugli avvenimenti live e una speciale Promo Tifoso. Inoltre, con il codice ITA100, il bookmaker offre 100 euro di bonus ai nuovi utenti.

Le prime del Gruppo D a scendere in campo saranno la debuttante Islanda e la navigata Argentina. Dopo l’ottimo risultato di Euro 2016, i ragazzi di Hallgrímsson vogliono fare bene anche in Russia, ma per loro non sarà un esordio semplice: William Hill Scommesse Sportive, il più autorevole bookmaker britannico, punta sull’esperienza della Selección e offre il segno 1 a 1.35, la X a 4.75 e il segno 2 a 9.00. Dal 1978 la Germania ha raggiunto la finalissima del campionato mondiale in cinque occasioni ed è l’unica squadra a contarne più della formazione Albiceleste, che ne ha disputate invece quattro. Riusciranno i ragazzi di Jorge Sampaoli a pareggiare il record di quelli di Joachim Löw? Il raggiungimento della gara decisiva da parte dei sudamericani è in vetrina a 4.50. Con un poker in tasca, Gylfi Sigurðsson è stato il capocannoniere della nazionale islandese nelle qualificazioni ai Mondiali: un altro goal della stella dell’Everton moltiplica per 5.00 la posta. Una rete di Dybala nei 90 minuti regolamentari, invece, è associata a unaQuota Maggiorata che si gioca al raddoppio abbondante (2.50). Da non scordare, poi, che per aggiungere un ulteriore pizzico di adrenalina ai match in programma, William Hill offre l’esclusiva Promo Tifoso: giocando una singola Antepost sulla Vincente dei Mondiali, si riceveranno 5 euro di bonus per ogni vittoria della squadra selezionata oppure in caso di sconfitta della formazione scelta associata al goal del Marcatore di Bandiera.

Domenica sarà la volta di Brasile–Svizzera: l’unico precedente tra le due in Coppa del Mondo risale al 1950 e si chiuse sul 2-2. Lo stesso Risultato Esatto a distanza di sessantotto anni pagherebbe 21.00. Quella verdeoro è l’unica formazione ad aver preso parte a ogni edizione della competizione dal 1930: dalle ultime dodici partite della fase iniziale i sudamericani sono sempre usciti indenni grazie a dieci vittorie e due pareggi. La quota che li proclama Vincenti del Gruppo è fissa a 1.25, mentre il successo contro la Svizzera vale 1.36. Il pareggio è bancato a 4.60 e la vittoria degli elvetici spicca a 8.50. Nell’edizione del 2014 Neymar ha contribuito alla riuscita di cinque delle undici reti della sua nazionale, firmando un poker e un assist: per una sua Doppietta William Hill mette in campo una Quota Maggiorata che moltiplica la posta per 5.00. Da non dimenticare che gli uomini di Tite detengono il primato di trofei di portata globale, avendo sollevato la Coppa nel 25% dei tornei giocati: la conquista del sesto titolo mondiale da parte dei verdeoro vale 5.00 sulla lavagna di William Hill.

Il Mondiale dell’Inghilterra inizia in discesa: il bookmaker non prevede problemi contro la Tunisia (9.00) e banca il successo di Southgale a 1.40. L’ultimo incontro tra le due squadre risale alle fasi a gironi della Coppa del Mondo del 1998: allora la vittoria della nazionale dei Tre Leoni fu sancita da un 2-0 e oggi questo stesso Risultato Esatto paga 5.50 la posta. Ai Mondiali gli inglesi non hanno mai perso contro una squadra africana: tre le vittorie ottenute, altrettanti i pareggi. Sulla lavagna del bookmaker un nuovo successo dell’Inghilterra associato al No Goal vale 1.85. La Tunisia ha vinto la sua prima partita in Coppa del Mondo il 2 giugno 1978, quando mise k.o. il Messico per 3-1. Da allora ha raccolto quattro pareggi e sette sconfitte: l’opzione Pareggio + entrambe le squadre in goal è un’opzione da 7.00. D’altronde in dodici partite di Coppa del Mondo le Aquile di Cartagine hanno mantenuto solo una volta la porta inviolata: era il 1978 e il match contro la Germania Ovest si chiuse sullo 0-0. Difficilmente riusciranno a sottrarsi al super attacco di Harry Kane: un goal della stella del Tottenham nei 90 minuti è proposto a 1.75.

E per non perdere neanche un minuto di gioco, la app di William Hill per le scommesse sportive permette di vivere il brivido del calcio in diretta anche da mobile.

