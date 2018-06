Lazio, pronto il colpo a centrocampo: Milinkovic-Savic è la chiave del calciomercato di Lotito

Milinkovic-Savic è la chiave del calciomercato della Lazio, il patron Lotito sta vagliando una possibile alternativa per il centrocampo di Inzaghi

La Lazio del presidente Lotito, si appresta a vivere un’estate ricca di colpi di scena. Buona parte del calciomercato legato al club capitolino gira attorno a Milinkovic-Savic, vero e proprio talento della rosa laziale, il quale sta dividendo l’opinione pubblica in relazione al calciomercato. C’è infatti chi sostiene che il serbo non vada venduto per nessun motivo al mondo, chiedendo a Lotito di rifiutare ogni proposta. Dall’altra ‘sponda’ c’è invece chi pensa che la cessione di Milinkovic-Savic possa finanziare altri colpi di spessore. Insomma, due vere e proprie fazioni, ma ciò che importa è il pensiero di Lotito, il quale è stato chiaro in merito. Qualora dovesse arrivare una proposta attorno ai 100-120 milioni di euro, la Lazio si priverebbe a cuor leggero del proprio fenomeno, altrimenti Milinkovic-Savic resterà alla corte di Simone Inzaghi. Nel frattempo però, in attesa di conoscere le reali intenzioni di top club quali Manchester United e Juventus in merito al serbo, Tare si sta muovendo per valutare alcune possibili alternative al centrocampista. Una di queste porta in casa Barcellona, con il nome di Andre’ Gomes che è saltato fuori per la mediana laziale. Una cosa è certa, la Lazio non può farsi trovare impreparata. In caso d’addio del calciatore serbo servirà un innesto di spessore in mediana. Tempo al tempo, staremo a vedere quali proposte arriveranno alla Lazio per Milinkovic-Savic.