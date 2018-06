Michelle Carpente senza peli sulla lingua: “dopo le paparazzate è finita con Biaggi, ecco perchè”

Michelle Carpente parla della fine della sua relazione con Biaggi: ecco le rivelazioni dell’attrice e presentatrice ex fiamma di Max

Max Biaggi e Michelle Carpente si sono frequentati per qualche tempo dopo l’addio dell’ex pilota alla cantante Bianca Atzei. A seguito delle paparazzate, però tra i due è finita ed ora l’attrice che era legata a Biaggi dà la sua versione dei fatti. “Ho letto tante cose inesatte – ha affermato Michelle Carpente al settimanale ‘Chi’ – che sarei stata io la causa della rottura tra lui e Bianca Aztei: non è così, io l’ho conosciuto dopo, ma mi sono presa un sacco di insulti social e li ho incassati in silenzio per rispetto e amore nei suoi confronti”.

“Ho rinunciato anche alle interviste per la promozione del mio programma “Ben 10” per evitare domande su di lui, per fargli capire che non volevo approfittarmi della situazione e tenevo a lui in modo incredibile. – ha continuato l’attrice – Max vive a Montecarlo, una realtà protetta, non si rende conto di ciò che ho passato io a Roma: a qualsiasi evento partecipassi, mi chiedevano di lui. Ho sempre detto che non volevo parlarne, e intanto il mio lavoro è passato in secondo piano”. “Dopo l’uscita delle foto i rapporti si sono raffreddati. – ha asserito Michelle – Lui mi ha rassicurato parlando dei suoi impegni di lavoro e dei viaggi per il mondo … Ma ho capito che per lui, vissuto al centro dell’attenzione mediatica per anni, la sua immagine pubblica è fondamentale. Ha iniziato a farsi sentire meno e mi è mancato in modo assurdo, sono stata male. Lui è sempre stato onesto, diceva di non volersi impegnare. Solo che se poi ti senti tutti i giorni più volte al giorno e passi bei momenti insieme pensi di avere una certa importanza nella vita di una persona”.