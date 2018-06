Lewis Hamilton acquista un esemplare de LaFerrari Aperta ad una cifra da capogiro [VIDEO]

Il pilota della Mercedes e Campione del Mondo di F1 è entrato in possesso di uno dei rarissimi esemplari de LaFerrari Aperta

Nei pressi di Los Angeles è stata immortalato l’ultimo gioiello su quattro ruote del Campione del Mondo di Formula 1 e pilota della Mercedes, Lewis Hamilton. Il pluricampione inglese è noto per la sua passione per le super car più esotiche ed in particolare per la Ferrari, nonostante la rivalità sportiva tra la Casa del Cavallino Rampante e la Scuderia Mercedes per cui corre Hamilton.

E’ noto a molti infatti che Lewis possegga giù nel suo garage una Ferrari e una LaFerrari coupé, ma adesso il pilota di F1 si è fatto un altro e costosissimo regalo, ovvero uno dei 209 esemplari de LaFerrari Aperta.

La variante spider dell’hypercar ibrida di Maranello è costata al campione britannico quasi 2 milioni di dollari e risulta personalizzata in un bianco perla micalizzato. Ricordiamo che LaFerrari Aperta sfrutta un powertrain ibrido da 963 cavalli che consente alla vettura di raggiungere i 350 km/h e di bruciare lo scatto da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi.