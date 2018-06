Governo: Cancelleri (M5S), Conte premier-marionetta? Non si lascerà manipolare

Palermo, 6 giu. (AdnKronos) – “Conte? Non mi sembra uno che si accontenta di fare la comparsa. Le due forze politiche che compongono questo governo hanno due leader importanti che cercheranno di emergere ma il presidente del Consiglio non è uno che si lascia manipolare. Lui si è definito il ‘garante del contratto’ e questo governo regge solo se quello che c’è scritto nel contratto viene portato a termine”. Così Giancarlo Cancelleri, leader del M5S in Sicilia, commenta con l’Adnkronos quanti hanno paventato il rischio che il premier del neonato governo giallo-verde finisca per essere un ‘burattino’ nelle mani dei due vicepresidenti del Consiglio Luigi Di Maio e Matteo Salvini.

“Ieri – aggiunge Cancelleri – ho ascoltato il suo discorso con grande attenzione ed è una persona che ha una grande capacità di catalizzare l’attenzione. Parla con parole semplici e, anche se può sembrare banale, è questo che colpisce la gente. Questo governo ancora non è partito e già è stato sommerso dalle critiche. Io penso che le persone vanno giudicate dopo che hanno fatto qualcosa e non prima”.