Giorgia Palmas porta Filippo Magnini a ‘casa’: l’ex nuotatore con la figlia dell’ex Velina in Sardegna [VIDEO]

Giorgia Palmas e Filippo Magnini insieme in vacanza in Sardegna con la figlia dell’ex Velina

Giorgia Palmas porta Filippo Magnini a casa sua. L’ex nuotatore e l’ex Velina sono volati in Sardegna con la figlia della bellissima mora. Sofia Bombardini, nata dall’amore tra Giorgia e l’ex fidanzato calciatore, è dunque in vacanza con la madre ed il suo nuovo compagno. La bella Palmas ha portato il suo nuovo amore nella sua terra con sua figlia: un passo davvero importante per la coppia che si frequenta da circa sei mesi.