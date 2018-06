Ginnastica artistica, cala il sipario sul campionato di Serie A e B

Grande festa per la Brixia e per la Ginnastica Salerno, grande soddisfazione per il Comitato Organizzatore alla fine del campionato di Serie A e B di ginnastica artistica di Torino

Si è appena conclusa la terza ed ultima tappa del Campionato Italiano di serie A e B di ginnastica artistica, svoltosi al Palavela di Torino l’8 e il 9 giugno. Grande festa per la Brixia, che con 493,950 punti, conquista il sedicesimo scudetto, imponendosi sulla Ginnastica Artistica Lissonese e sul Centro Sport Bollate, che chiudono il campionato rispettivamente con 456,800 e 455,300 punti. In campo maschile, invece, si aggiudicano il tricolore i ragazzi della Ginnastica Salerno con 487,400 punti. Secondo gradino del podio conquistato da dalla Spes Mestre con 481,450 punti, seguiti da Ginnastica Civitavecchia con 478,900 punti.

Ottima prestazione per la squadra torinese, la Società Ginnastica Torino, che sale sul terzo gradino del podio per la classifica di tappa, e si classifica quinta nella classifica generale del Campionato di serie A.

Grandissima prova al corpo libero per Lorenzo Pisano che, con un eccellente esercizio, conduce la Virtus Pasqualetti al secondo posto della classifica della terza tappa, e al quinto posto della classifica generale . “Sono molto contento della mia prova al corpo libero, una delle mie migliori prestazioni. Sono riuscito a realizzare il Kolyvanov, un elemento che pochi al mondo portano in gara: una grande soddisfazione di fronte al pubblico di casa. Peccato per il volteggio non troppo pulito, ma sono contento così. Salire con la Virtus Pasqualetti sul podio è stata una grande emozione.” ha dichiarato Lorenzo, al termine della competizione.

Forte emozione anche per il Presidente del comitato organizzatore, Ezio Torta, che ha dichiarato di essere “molto soddisfatto dello svolgimento della manifestazione. Sono contento che il pubblico abbia risposto positivamente. Abbiamo lavorato duramente per regalare a tutti un bello spettacolo: grazie a tutto lo staff che -ormai da anni- lavora con grande sintonia, ma soprattutto devo ringraziare Patrizia Signor, vero e proprio deus ex machina di questa manifestazione.”

Una manifestazione spettacolare che ha entusiasmato tutto il numeroso pubblico presente, non solo per le prestigiose gesta sportive ma anche grazie all’immancabile savoir faire e alla grande accoglienza che la Victoria Torino riserva in queste grandi occasioni.

VICTORIA TORINO – I RISULTATI DELLA SERIE A

Grande soddisfazione per le ragazze della Ginnastica Victoria Torino che chiudono questa terza tappa con un totale di 140,000 punti. La formazione, guidata da Patrizia Signor, Monica Robucci e Alessio Corsato e composta da Martina Natale, Carola Macchia, Silvia Barchi, Alice Porcu, Alice Sereno, Dinah Pisoni, Alexia Varesio, Olivia Di Gregorio, Sara Ortuso, e dalla ginnasta belga Motten Dorien, ha mantenuto grande concentrazione, dimostrando di meritare la massima serie del campionato. Dopo piccole imperfezioni alla trave, la squadra ha reagito bene: ottime prestazioni sono infatti arrivate dal volteggio e dalle parallele. La formazione femminile torinese ottiene così il diciassettesimo posto nella classifica del Campionato, con un totale di 414,300 punti, mentre, nella classifica della terza tappa risulta in diciottesima posizione.

VITTORIA TORINO – I RISULTATI DELLA SERIE B, VENERDì 8 GIUGNO

Buona prova per la squadra maschile di casa, la Ginnastica Victoria Torino, che ha chiuso quest’ultima tappa al decimo posto, con un punteggio di 139,900 e conclude il campionato in nona posizione, con 417,750 punti. Da sottolineare la prova di Marco Levantesi che, al volteggio, ha ottenuto il punteggio di 13,050 punti; agli anelli si distingue Antonio Rizzica con 11,800 punti, al corpo libero, invece, Andrea Aprile chiude con 12,500 punti. Buone prestazioni arrivano anche dal giovane junior Cristiano Raffa, fresco di titolo italiano ottenuto lo scorso fine settimana in occasione del Campionato Nazionale di specialità Gold di categoria, dove ha ottenuto tre podi e un quarto posto, distinguendosi dai suoi coetanei.