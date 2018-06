FOR.BICY® – Equipaggiamenti per il ciclista smart [GALLERY]

Si chiama FOR.BICY® e porta una vera e propria rivoluzione nell’universo della mobilità su due ruote: soluzioni innovative, comfort e stile il DNA del nuovo brand di Trerè Innovation

FOR.BICY® propone soluzioni innovative e brevettate pensate per rispondere alle necessità delle migliaia di persone che ogni giorno scelgono la bicicletta come mezzo di trasporto. Gli equipaggiamenti FOR.BICY® sono studiati e realizzati per una comunità di utenti evoluti e consapevoli, che ama stare all’aperto e vivere la città, con un occhio al comfort e alla sostenibilità.

Una vera e propria rivoluzione nell’abbigliamento bike sono i boxer FOR.BICY®: in tessuto seamless, sono completi di un fondello removibile in gel dello spessore di soli 4 mm. Il pad antibatterico offre un perfetto grado di protezione nei punti dove serve più ammortizzazione, ed è perfettamente integrato con i boxer grazie all’apposito sistema di inserimento brevettato. Una volta agganciato e bloccato, il fondello dei boxer FOR.BICY® rimane perfettamente in posizione ma è anche facile da rimuovere una volta terminato l’uso della bici. Che sia durante una lezione di spinning in palestra, una giornata alla scoperta di una nuova città o il viaggio da casa al lavoro, i boxer FOR.BICY® offrono una soluzione intelligente in grado di garantire comfort e prestazione in qualsiasi situazione.

Le innovazioni FOR.BICY® continuano con Jacpack, lo “zaino-giacca in uno” pensato per chi compie lunghi o brevi spostamenti e vuole essere libero da ingombri extra. Con il suo look contemporaneo e le sue funzionalità evolute, Jacpack è la perfetta combinazione di uno zaino tecnico e di una giacca leggera, impermeabile, antivento e traspirante. Realizzata in tessuto ad alte prestazioni, la giacca si estrae dallo zaino in pochi secondi grazie all’esclusivo “sistema di lancio” Jacpack. Ancora una volta FOR.BICY® riesce a sintetizzare praticità, design e stile in un unico accessorio perfetto per essere utilizzato dai ciclisti urbani ma anche da escursionisti, runner e appassionati di cicloturismo.

Completa la gamma di accessori FOR.BICY® una linea di calze dal comfort straordinario e dal design accattivante. A scacchi, righe o in versione bicolor, in tinte pop o nei più sobri nero e grigio, le calze FOR.BICY®, interamente seamless, avvolgono il piede e garantiscono una vestibilità eccezionale, unendo alla perfezione comfort, stile e funzionalità.

Con le sue proposte uniche sul mercato, FOR.BICY® si prepara a rivoluzionare l’universo del bike motion e a e a diventare il compagno perfetto dei bike lovers di tutto il mondo.