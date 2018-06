Il FIM Motocross World Championship MXGP approda a Ottobiano accanto a Fiat Professional

A Ottabiano l’undicesima prova del campionato in scena domenica con Tony Cairoli

Il FIM Motocross World Championship MXGP torna in Italia: l’undicesima tappa del campionato andrà infatti in scena domenica 17 sul circuito di Ottobiano, teatro del “Fiat Professional MXGP of Lombardia”. La partnership tra Fiat Professional e FIM Motocross World Championship MXGP, giunta al terzo anno consecutivo, si fonda sulla condivisione di valori autentici quali passione, determinazione e impegno costante: gli stessi ideali espressi da Tony Cairoli che affronta il mondiale di motocross sempre con grande tenacia e coraggio rispecchiando la challenge attitude di Fiat Professional.

Quello di Ottobiano è un circuito speciale per il nove volte campione del mondo; un tracciato conosciuto e familiare dove Tony Cairoli è sempre sostenuto dall’affetto travolgente dei suoi tanti sostenitori e dove, lo scorso anno, ha trionfato.

Il terreno ideale dunque per lanciarsi all’inseguimento di Jeffrey Herlings nella corsa al titolo, quanto mai appassionante: il pilota olandese vanta un vantaggio di 62 punti, ma restano ancora dieci GP da correre e i punti in palio sono 500.

Accanto a Tony Cairoli, il brand Fiat Professional e i product heroes della flotta ufficiale del campionato: Fullback Cross e Ducato 4×4. Il pick up di Fiat Professional è robusto, affidabile e vanta grande capacità di carico, una portata di oltre una tonnellata e la massa rimorchiabile che supera le tre tonnellate. Inoltre, grazie alla trazione integrale e al selettore elettronico 4WD, può disimpegnarsi agilmente sui terreni più impervi e affrontare sforzi molto intensi, come quelli di un percorso fuoristrada a pieno carico, con la stessa agilità che Tony Cairoli mostra su ogni tracciato.

Ducato 4×4 è un “all terrain” a trazione integrale di tipo permanente, con due scatole di rinvio e un giunto viscoso centrale a funzionamento automatico. Il dispositivo assicura la giusta ripartizione della coppia motrice tra ruote anteriori e posteriori, ottimizzando la trazione su fango, neve e sabbia. Ducato 4×4, inoltre, offre tutte le caratteristiche di solidità e performance necessarie per affrontare i percorsi fuoristrada con allestimenti che sfruttano al massimo la portata utile.