Federica Pellegrini punzecchia Magnini? Filippo annuncia le nozze con Giorgia Palmas, il messaggio sibillino della nuotatrice [FOTO]

Federica Pellegrini e quel messaggio sibillino a poche ore dall’intervista di Filippo Magnini sul matrimonio con Giorgia Palmas: sarà stato riferito all’ex fidanzato?

La storia tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini prosegue a gonfie vele, tanto da far progettare alla coppia il matrimonio (leggi qui). Il fantasma dell’ingombrate ex fidanzata dell’ex nuotatore però aleggia sempre sopra le teste dei due innamorati. Dopo l’annuncio delle nozze in Sardegna, infatti, arriva un post sibillino di Federica Pellegrini, che potrebbe essere riferito alle dichiarazioni rilasciate da Filippo Magnini sul suo amore per Giorgia (ma anche no!). La didascalia della foto della nuotatrice, postata poche ore dopo la pubblicazione dell’articolo che parla del matrimonio tra Filippo e Giorgia, recita: “la lingua può nascondere la verità, ma gli occhi – mai!!!”. Il messaggio social di Federica Pellegrini sarà stato scritto proprio ripensando alle parole dell’ex fidanzato, o la frase della Divina è riferita a qualcos’altro ed è giunta per coincidenza in un momento sbagliato? Ecco la foto e la didascalia incriminata: