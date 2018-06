Etihad: arriva robot ‘Sophia’ per visitare Abu Dhabi

Roma, 11 giu. (AdnKronos) – Grazie alla collaborazione tra Etihad Airways e il popolare influencer emiratino Khalid al Ameri sarà possibile esplorare Abu Dhabi e scoprire le meraviglie della capitale degli Emirati Arabi Uniti attraverso ‘Sophia”, il robot di intelligenza artificiale più sviluppato al mondo. Come illustra il nuovo video pubblicato da Etihad Airways, Sophia è ufficialmente il primo robot ad aver corso sul circuito Yas Marina, a essere salito sulle montagne russe del Ferrari World Abu Dhabi – le più veloci al mondo – e ad aver goduto delle meraviglie del Louvre Abu Dhabi.

Sophia ha intrapreso il tour insieme a Khalid al Ameri, uno dei personaggi più popolari degli Emirati Arabi, conosciuto grazie ai video spontanei su se stesso e la sua famiglia che condivide sui social media. Sophia è il robot di Intelligenza Artificiale famoso per aver parlato alle Nazioni Unite e per aver intervistato celebrità e leader globali. Di recente è stata nominata prima Innovation Champion for Asia and the Pacific del United Nations Development Programme ed è anche il primo robot al mondo ad avere una nazionalità, dopo aver ottenuto quella del Regno dell’Arabia Saudita. Il video riguarda il soggiorno di Sophia ad Abu Dhabi e racconta le sue avventure in giro per la città alla ricerca di emozioni.