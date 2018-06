“Chiara Ferragni rifatti le tette”: l’elegante risposta della fashion blogger alla battuta volgare dell’hater

Chiara Ferragni riceve un commento poco gradito sui social, ma risponde con eleganza alla battuta volgare sul suo seno da parte dell’hater

“Guarda che con 5000€ te fai du zinne da paura al posto de quelle 2 ciliegie che te ritrovi”. Questa è la sprezzante frase che Chiara Ferragni si è ritrovata sotto uno dei suoi tantissimi scatti social, a cui questa volta la fashion blogger ha voluto replicare. Dopo aver postato una foto in cui si mostra in intimo per una campagna pubblicitaria di un noto brand di lingerie, la neo mamma di Leone si è ritrovata a leggere il commento dell’hater a cui ha risposto: “preferisco investire i miei guadagni altrove”. La Ferragni, che sposerà Fedez a fine agosto in Sicilia, non ha mai fatto mistero di avere il seno piccolo, ma al contempo di non avere nessuna intenzione di fare ricorso alla chirurgia estetica per ingrandirlo.