Auto – Mercedes: in scena ‘Le Stelle del Valentino’

Dal 6 al 10 giugno, la quarta edizione del Salone dell’Auto di Torino torna ad accendere la passione per l’automobile. Un red carpet, ospitato nei giardini del Parco Valentino, che svela in anteprima italiana la nuova Mercedes-AMG GT Coupé4

Tecnologia, design, innovazione e prestazioni sono i protagonisti della Stella all’annuale edizione del Salone dell’Auto di Torino, in programma dal 6 al 10 giugno al Parco Valentino. L’occasione per presentare in anteprima italiana la nuova Mercedes-AMG GT Coupé4, la prima sportiva di Affalterbach a quattro porte che si ispira ai leggendari modelli SLS e AMG GT.

Sotto i riflettori anche la nuova Classe A che, che porta l’interazione uomo-auto ad un livello superiore, grazie al sistema di infotelematica MBUX, un vero e proprio assistente personale alimentato da un’intelligenza artificiale evoluta. Il bestseller della Stella sarà inoltre protagonista di una coinvolgente iniziativa, accompagnata dall’hashtag ‘#HeyTorino, che inviterà curiosi e appassionati ad entrare in una nuova era dell’infotainment, attraverso test drive e divertenti candid camera che prendono il via da ‘Hey Mercedes’, la chiave di accesso al mondo MBUX (Mercedes-Benz User Experience).

Spazio anche alla mobilità sostenibile a emissioni zero, con la smart EQ fortwo, prima ambasciatrice della mobilità a zero emissioni della Stella che si prepara alla grande rivoluzione che dal 2020 convertirà il Marchio di Hambach in full electric. La passerella inaugurale del 6 giugno vedrà, invece, protagonista cinque delle sedici smart EQ fortwo e-cup coinvolte nel primo monomarca 100% elettrico. Dopo la sfilata, le vetture, saranno esposte in piazza Castello, piazza Vittorio e Piazza San Carlo, per poi tornare a sfilare in occasione del ‘Gran Premio Parco Valentino’, l’evento che chiude la kermesse torinese.

A rappresentare l’anima più sportiva della Casa di Stoccarda i modelli più rappresentativi del Marchio ‘One man, one engine’: dall’antepriima italiana dell’AMG GT Coupé4 alla AMG GT R, passando per la AMG GT C Roadster, in passerella anche nella parata inaugurale del 6 giugno.

Le Stelle del Valentino

