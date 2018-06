Auto – “In viaggio con mia figlia”: Susy Blady on the road a bordo di Ranault Zoe

È stato presentato oggi a Milano, durante una conferenza stampa, “In Viaggio con mia Figlia #movedifferent”, un programma inedito che andrà in onda a partire dal 10 giugno su Rete 4, ogni domenica alle ore 11

Dal Trentino alla Sicilia, dalla Toscana alla Basilicata, passando per il Lazio e la Campania, le due protagoniste racconteranno, con il loro stile inconfondibile, luoghi di interesse paesaggistico e culturale oltre che curiosità, usi e costumi di un’Italia che sta virando verso uno stile di vita più etico e responsabile.

Syusy, popolare conduttrice e attrice teatrale e televisiva, e sua figlia Zoe, da sempre sensibili ai temi legati alla salvaguardia ambientale, utilizzeranno per il loro viaggio Renault ZOE, berlina compatta 100% elettrica facile da utilizzare, semplice da ricaricare e dall’elevata autonomia.

Un racconto di luoghi, di relazioni familiari e non, ma anche l’occasione per testimoniare come, a partire dalla volontà dei singoli cittadini, la nostra società stia evolvendo in termini di attenzione all’ambiente, sostenibilità degli stili di consumo e soluzioni di sviluppo intelligenti.

Renault ZOE sarà co-protagonista del format e fedele compagna di viaggio: ZOE, infatti, fa parte del cambiamento sociale in atto ed è emblema di un nuovo paradigma di mobilità, in grado di migliorare la qualità della vita contribuendo a creare le città del futuro, le città intelligenti.

La sensibilità ambientale, la promozione di comportamenti quotidiani ecosostenibili, che sfocino in uno stile di vita più etico e il rispetto per la collettività, fanno parte dell’universo valoriale che il format televisivo e Renault condividono.

Con Syusy e Zoe, Renault sceglie l’ironia come chiave di lettura ideale per sensibilizzare una volta di più il pubblico sulla facilità d’utilizzo dell’auto elettrica e tutti i vantaggi ad essa legati, cercando di far superare i freni psicologici che ancora possono inibire al passaggio a questa tecnologia.

Zero emissioni inquinanti nell’utilizzo, zero rumore, risparmio nei costi di carburante e manutenzione, libero accesso alle zone a traffico limitato…sono solo alcuni dei vantaggi della mobilità elettrica, che trova in Renault ZOE un’efficace compagna sia nei percorsi urbani che extra-urbani, come riscontrato da Syusy Blady e sua figlia nel corso del loro tour. Ciò grazie alle caratteristiche di ZOE, riferimento nella categoria: 300 km di autonomia reale, capacità di ricarica a tutte le potenze disponibili nell’infrastruttura fino a 43 kW per una ricarica veloce e funzionale, servizi connessi.

Renault Italia ha lavorato, in questa occasione, in stretta sinergia con l’editore RTI, il team di Publitalia Branded Entertainment – divisione della Direzione Innovation – e la Casa di produzione Per Caso.