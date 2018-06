Amministrative: i sindaci eletti nel Messinese, ballottaggio nella città dello Stretto (2)

(AdnKronos) – A Fondachelli Fantina Marco Antonino Pettinato ottiene un vero e proprio plebiscito raggiungendo il 88,67 per cento delle preferenze, a Frazzanò Gino Di Pane ottiene la riconferma (59,92 per cento) e a Furci Siculo a spuntarla è Giuseppe Matteo Francilia (59,78 per cento). Gualtieri Sicaminò elegge sindaco Santina Nicoletta Bitto (69,42 per cento), Militello Rosmarino Salvatore Riotta (53,70 per cento) e Mojo Alcantara Bruno Pennisi (85,24 per cento). A Monforte San Giorgio riconferma per l’uscente Giuseppe Cannistrà che ottiene l’80,24 per cento delle preferenze. A Mongiuffi Melia sarà ancora Rosario Leonardo D’Amore (54,54 per cento) a guidare l’amministrazione, a Montagnareale vince Rosario Sidoti con il 59,9 per cento e a Motta Camastra Carmelo Blancato (57,54 per cento).

Elezioni anche a Pace del Mela, dove Mario La Malfa vince ottenendo il 39,79 per cento delle preferenze, e a Reitano dove l’uscente Salvatore Villardita si assicura la riconferma con uno schiacciante 73,87 per cento. A Roccafiorita, il Comune più piccolo della Sicilia il nuovo sindaco è Carmelo Concetto Orlando con il 75,18 per cento dei voti, mentre Roccalumera sceglie di riconfermare Gaetano Argiroffi (50,76 percento), che la spunta per appena 40 preferenze sulla sfidante Rita Grazia Corrina. Sono tre, invece, le preferenze che assicurano a Salvatore Visalli la vittoria a Roccavaldina (50,2 per cento).

A San Filippo del Mela non riesce a conquistare lo scranno da sindaco il candidato del M5s, Alessandro Piccolo, che si ferma ad appena il 15,94 per cento dei consensi, ultimo dei quattro candidati. Ad assicurarsi la vittoria è Gianni Pino (37,76 per cento). A San Fratello con il 55,49 per cento torna primo cittadino Salvatore Sidoti Pinto, mentre San Teodoro sceglie Valentina Costantino (55,71 per cento).