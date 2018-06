Ambiente: al via Summer School Eni-Unipa, 5 giorni su cambiamenti climatici (2)

(AdnKronos) – “Vorrei considerare questa scuola un punto di partenza ma anche un primo risultato a cui farne seguire altri – ha sottolineato il rettore dell’Università di Palermo Fabrizio Micari – Il taglio che la Summer School vuole avere è non solo teorico. L’obiettivo è illustrate le ricerche compiute sui cambiamenti climatici, sull’inquinamento ambientale ma anche le ricadute pratiche. Qui ci sono esperti che possono dire realmente cosa si può fare, quando, in che modo e con quali costi per affrontare un problema, per esempio, come quello della decontaminazione delle acque”. Fra i temi affrontati anche i casi concreti dell’Ilva di Taranto, la Terra dei fuochi e il caso di Bagnoli.

Una scelta, quella di Eni di collaborare alla realizzazione della Summer School, che, ha spiegato Gian Maria Zaccone, coordinatore dell’Eni Award, “rispecchia l’attenzione dell’azienda per la Sicilia e per l’Università come luogo di diffusione del sapere. I nostri premiati portano strumenti innovativi con interventi concreti che possono essere messi in atto nel breve-medio termine”.