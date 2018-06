Agroalimentare: Centinaio incontra assessori regionali, nuova stagione confronto

Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “Oggi avviamo una nuova stagione di confronto tra il ministero e le Regioni per sostenere in modo concreto il nostro agroalimentare nel pieno rispetto delle competenze e dei ruoli. Su questi presupposti sarà mio impegno avviare a breve con il nostro programma di lavoro un tour di visite quindicinali in ogni regione per capire i problemi dei singoli territori e trovare insieme le soluzioni”. Ad affermarlo è il ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio che oggi ha incontrato gli assessori regionali all’agricoltura.

Presenti all’incontro anche i due sottosegretari Alessandra Pesce e Franco Manzato. Diversi gli argomenti trattati: la riforma della Pac e il taglio dei fondi europei destinati all’agricoltura, la riforma di Agea, l’etichettatura e la tracciabilità dei prodotti Made in Italy. Lo rende noto il ministero in un comunicato.

“Il nostro obiettivo – sottolinea il sottosegretario Pesce – è quello di condividere esperienze e conoscenze per iniziare un percorso che veda le Regioni al centro delle scelte di politica agricola dei prossimi anni”. Attraverso questa centralità delle amministrazioni, rileva il sottosegretario Manzato, “potremo costruire un’azione di governo adatta a ciascun territorio e in grado di valorizzare il nostro patrimonio agroalimentare”.