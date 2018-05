Volvo Vision 2020: Zanetti riscuote successo all’evento promosso dalla casa svedese

Javier Zanetti è stato uno dei grandi protagonisti dell’incontro svoltosi al Volvo Studio Milano per il ciclo Vision 2020 Talks promosso da Volvo Car Italia

Il campione argentino, Vice President nerazzurro nonché simbolo della squadra, sapientemente stimolato dall’amico nonché tifoso interista Beppe Severgnini, ha raccontato delle sue origini umili e dell’incredulità per la convocazione dell’Inter, delle gioie e delle delusioni di una lunghissima carriera, del rispetto per i tifosi e del rapporto con gli allenatori; ma soprattutto, ha sottolineato l’importanza di valori come l’amore per la famiglia e l’umiltà, che hanno sempre guidato la sua azione e la sua vita. Le parole di Zanetti sono state costantemente sottolineate dagli applausi del pubblico e dei tantissimi tifosi presenti, che non hanno voluto mancare un’occasione unica per apprezzare una volta di più le straordinarie doti umane del Capitano per antonomasia. La serata è stata anche trasmessa in diretta su Facebook. “È stato davvero un momento straordinario quello che abbiamo vissuto al Volvo Studio Milano grazie a Javier Zanetti e a Beppe Severgnini”, ha dichiarato Michele Crisci, Presidente Volvo Car Italia. “Volvo ha da tempo una relazione stretta con FC Internazionale Milano basata sulla condivisione di valori forti come integrità, rispetto, qualità e impegno. E non c’è dubbio che Javier sia il miglior esempio di tutto questo. Il Capitano è una straordinaria testimonianza di continuità, fra fedeltà ai valori semplici e genuini della tradizione e una costante dedizione tesa al miglioramento per il futuro. Esattamente quanto Volvo sta esprimendo a sua volta nella sua azione. Ed è comunque per noi motivo di orgoglio la vicinanza con un esempio di umanità ancora prima che di sportività riconosciuto da tutti, indipendentemente dalle idee o dalla fede calcistica”.

Il ciclo Vision 2020 Talks risulta perfettamente in linea con l’attitudine di Volvo – improntata da sempre a valori quali proiezione verso il futuro, pensiero originale, autenticità e attenzione verso l’individuo e la società intesa come insieme di persone – e con la Vision 2020 che lo ispira.I protagonisti degli incontri hanno in comune la capacità di dare un direzione precisa alla loro vicenda partendo da un valore forte o una visione alla quale rimanere fedeli. Gli incontri sono centrati su temi che spaziano dal Food allo Sport, dalla Musica alla Cultura, dalla Scienza alla Tecnologia, dall’Arte allo Spettacolo. La Vision 2020 fornisce lo spunto per definire il format degli incontri, che prevedono dialoghi basati su 20 domande e 20 risposte.

Vision 2020 e l’impegno Volvo a favore della Sicurezza

Volvo Vision 2020 costituisce l’approccio filosofico e progettuale che identifica, in sintesi, la visione di Volvo sulla futura Mobilità Sostenibile intesa come integrazione con la Sicurezza, da sempre valore cardine dei prodotti e del mondo Volvo. “A partire dal 2020 nessuno dovrà morire o rimanere gravemente ferito in una nuova auto Volvo”: questa la Volvo Vision 2020 così come venne annunciata da Håkan Samuelsson, Presidente e CEO di Volvo Cars. Oggi, oltre un milione di persone perde la vita ogni anno a causa di incidenti stradali in tutto il mondo. Volvo sviluppa sistemi di sicurezza la cui progressiva implementazione sta conducendo verso il risultato sancito dalla Vision 2020, in perfetto equilibrio fra Filosofia e Ricerca, per dare concretezza al concetto di Sicurezza.

Volvo Studio Milano, finestra su valori di brand e mobilità sostenibile

Il Volvo Studio è un concept globale di Volvo Car Group che trova a Milano la prima applicazione. Il Volvo Studio Milano è stato inaugurato nel 2017 ed è concepito come un raffinato ed elegante ambiente di ispirazione scandinava nel quale il pubblico incontra Volvo e i suoi valori entrando in un mondo fatto di tecnologia innovativa, sicurezza e attenzione all’ambiente, design, eleganza e lusso scandinavo. La Casa automobilistica racconta sé stessa e raccoglie le opinioni del pubblico sugli scenari della mobilità di domani. In tal senso, il Volvo Studio Milano vuole essere una finestra sulla città di Milano a favore della Mobilità Sostenibile. Da sempre la città è simbolo del gusto, del design e della moda, Milano è oggianche un esempio di sviluppo urbanistico efficace. Da qui la scelta di aprire proprio nel cuore della nuova città il primo Volvo Studio, nel quale raccontare il viaggio di Volvo verso la mobilità del futuro.