Volleyball Nations League – La lista definitiva delle 21 azzurre e il cambio di programma delle amichevoli

Azzurre: la lista definitiva delle 21 per la Volleyball Nations League

Il Ct Davide Mazzanti ha diramato oggi la lista definitiva di 21 atlete per la Volleyball Nations League. Per ogni tappa il tecnico tricolore potrà scegliere 14 azzurre da utilizzare in partita. Di seguito l’elenco:

Alzatrici – Carlotta Cambi (myCicero Volley Pesaro), Ofelia Malinov (Foppapedretti Bergamo), Alessia Orro (Unet E-Work Busto Arsizio).

Centrali – Beatrice Berti (Unet E-Work Busto Arsizio), Sara Bonifacio (Igor Gorgonzola Novara), Cristina Chirichella (Igor Gorgonzola Novara), Anna Danesi (Imoco Volley Conegliano), Sarah Fahr (Club Italia), Marina Lubian (Club Italia Crai), Rossella Olivotto (myCicero Volley Pesaro).

Schiacciatrici – Lucia Bosetti (Savino Del Bene Scandicci), Alice Degradi (Sab Volley Legnano), Anastasia Guerra (Pomì Casalmaggiore), Camilla Mingardi (Liu Jo Nordmeccanica Modena), Elena Pietrini (Club Italia Crai), Myriam Sylla (Foppapedretti Bergamo).

Opposti – Paola Egonu (Igor Gorgonzola Novara), Serena Ortolani (Saugella Team Monza).

Liberi – Monica De Gennaro (Imoco Volley Conegliano), Beatrice Parrocchiale (Il Bisonte Firenze), Ilaria Spirito (Unet E-Work Busto Arsizio).

Nazionale Femminile: cambia il programma delle amichevoli



Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi è cambiato il programma delle amichevoli tra Italia e Giappone. A causa di problemi organizzativi la gara di lunedì 7 maggio, in programma al Palayamamay di Busto Arsizio, sarà anticipata alle ore 19 e non vi sarà alcuna diretta streaming. È stata annullato, invece, l’incontro di martedì 8 maggio che si sarebbe dovuto disputare al Centro Pavesi di Milano: Italia e Giappone sosterranno un allenamento congiunto a porte chiuse. Resta invariato il programma per l’amichevole del 10 maggio (ore 20) che si svolgerà a Brescia presso il Centro Sportivo San Filippo.

INFO BIGLIETTI – 7 maggio Italia-Giappone ore 19 (PalaYamamay di Busto Arsizio): biglietti 5 €; promo abbonati Uyba 3 €; ingresso gratuito per gli under 18.

10 maggio Italia-Giappone ore 20 (Centro Sportivo San Filippo a Brescia): biglietti 10 €; ingresso gratuito per gli under 12. I tagliandi di questa gara saranno disponibili sulla piattaforma Eventbrite https://italia-giappone.eventbrite.it

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al numero telefonico 02.66105997 o all’indirizzo mail lombardia@federvolley.it