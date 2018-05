Veronafiere: dal 4 al 6 maggio va in scena Verona Legend Cars 2018 (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – Tra i padiglioni, anche gli stand di decine di Club e Registri storici. Oltre agli stand, la tradizione dei raduni all’interno del salone di Verona si aggiorna nel 2018 con una novitàÌ? importante: alle auto di Club e Registri eÌ? dedicato l’intero padiglione 6. Protagoniste le Alfa Romeo con i modelli che vanno

Due gli eventi sul circuito di 1000 metri firmato Aci Verona e concepito per spingere i piloti a dare il meglio di sè?: curva 360°, inversioni improvvise di marcia, slalom e rettilinei paralleli davanti alle tribune. Il 5 maggio debutta il Primo Trofeo Verona Legend Cars. Con il partenariato di ACI Storico, il trofeo eÌ? aperto a tutte le auto della corsa, storiche e moderne, comprese nei regolamenti della Formula Challenge e nella RegolaritàÌ? Sport. I piloti si sfideranno secondo le categorie di appartenenza per accedere alla finale che si correràÌ?, domenica 6 mattina, con lo stesso modello di auto fornito dall’organizzazione. Al vincitore andraÌ? una Abarth 595 stradale in uso gratuito per un anno. Le iscrizioni sono aperte fino al 29 aprile sui siti internet di Verona Legend Cars e ACI Verona.

Domenica 6 torna La Sfida dei Campioni: una gara che riunisce le leggende del Mondiale Rally e le auto che hanno segnato un’epoca, come la mitica Lancia Rally 037 e la trionfale Lancia Delta Integrale. In pista piloti del calibro di Miki Biasion, l’unico pilota italiano ad aver mai conquistato il titolo di Campione del Mondo Rally e per ben due volte di fila; Alex Fiorio, Campione del Mondo del gruppo N 1987; l’indimenticabile ‘Maximum Attack” Markku Ale?n, uno dei piloti ricordati con piùÌ? simpatia dagli amanti dello sport a quattro ruote. Confermati anche Piero Longhi, Tony Fassina e Alister McRae. La Sfida eÌ? concepita come una serie di duelli nei quali i partecipanti percorrono a coppie l’intero tracciato di gara, alternandosi alla guida sia delle auto vincitrici negli anni ’80 e ’90 che della contemporanea Abarth 124.