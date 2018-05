Verona: al Festival della Bellezza Denevue e Philip Glass ospiti d’eccezione (3)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – Previste anche due prime teatrali, con protagonisti Vittorio Sgarbi e Federico Buffa. Un evento infine è dedicato all’ispirazione del festival, con Umberto Galimberti che svela la bellezza come segreta legge della vita. La rassegna è stata presentata questa mattina in Comune dall’assessore alla Cultura Francesca Briani, insieme al direttore artistico Alcide Marchioro e alla responsabile coordinamento editoriale Alessandra Zecchini. Presenti, per Idem, Carlo Renzo Dioguardi e, in rappresentanza degli sponsor : Emanuela Vecchiet, direttore Comunicazione e Relazioni istituzionali di Cattolica Assicurazioni; Leonardo Rigo, responsabile Direzione Territoriale Verona e nordest del Banco Bpm; il vicepresidente di Agsm Mirco Caliari.

‘Il festival della Bellezza, lo dice già il nome, non poteva che svolgersi a Verona, la città più bella del mondo e già capitale della cultura ‘ ha detto il Sindaco – Lo dimostra il rinnovato entusiasmo rispetto al valore della cultura presente a Verona e la condivisione di un progetto che vede unite le forze, le istituzioni e le realtà cittadine per un obiettivo comune, alzare l’asticella dell’offerta culturale. Un contesto in cui il Festival della Bellezza si inserisce perfettamente, una rassegna cresciuta in modo esponenziale negli anni e che ha contribuito ad elevare l’offerta culturale della nostra città”.

‘Un format, quello proposto da Idem, a cui oggi siamo abituati e affezionati, ma che dieci anni fa, al suo esordio, si presentava innovativo e originale ‘ ha detto l’assessore Briani -. Grazie alla qualità degli eventi, con artisti, scrittori e cantautori di fama internazionale, la rassegna ha saputo intercettare un pubblico molto vasto, a dimostrazione anche dell’interesse e della vivacità culturale che caratterizzano Verona”.