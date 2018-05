Venezia: Confcommercio, bene stop ad aperture take away deciso da Comune

Venezia, 9 mag. (AdnKronos) – Lo stop di tre anni a nuove aperture di take away deciso dalla Giunta comunale di Venezia trova d’accordo i presidenti di Confcommercio Veneto Massimo Zanon, e di Confturismo Veneto Marco Michielli.

“Era auspicabile che avvenisse una presa di coscienza e ne conseguisse un’azione decisa: Venezia non può essere considerata un ‘mangificio’ dove ogni angolo, ogni pontile o centimetro di fondamenta è buono per banchettare e, magari, alla fine, abbandonare avanzi – sottolinea il presidente di Confcommercio Veneto Massimo Zanon – Siamo decisamente a favore del provvedimento varato dalla Giunta di vietare l’apertura di nuovi take away per i prossimi tre anni, perché i picnic improvvisati generano un doppio danno alla città: distruggono il tessuto storico dei pubblici esercizi proponendo un’offerta che guarda solo al prezzo mortificando la tipicità e la qualità dei nostri prodotti, e feriscono il decoro di una delle più belle città del mondo”.

‘Lasciatelo lavorare”, sottolinea Marco Michielli, presidente di Confturismo Veneto, riferendosi al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. ‘Chi fa, qualche volta sbaglia ma a Venezia per 40 anni non è stato fatto niente. Il take away sfrenato di questi ultimi decenni è avvilente per noi e imbarazzante di fronte al mondo. Quindi, ben vengano anche le misure sperimentali per salvare quel che resta della dignità di una città che è insieme straordinaria e fragile”, conclude.