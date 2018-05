Mondiali Russia 2018: l’Uruguay stila la lista dei pre-convocati, tanta “Italia”

Uruguay pronto a partire per la Russia per i Mondiali, il tecnico Oscar Washington Tabarez ha diramato la lista dei pre-convocati

Sono 6 i giocatori che militano in Serie A inseriti nella lista dei 26 pre-convocati dal ct dell’Uruguay, Oscar Washington Tabarez, per i Mondiali di Russia che prendono il via il mese prossimo. Si tratta del difensore Martin Caceres (Lazio) e dei centrocampisti Lucas Torreira (Sampdoria), Rodrigo Bentancur (Juventus), Matias Vecino (Inter), Diego Laxalt (Genoa) e Gastòn Ramirez (Sampdoria). Non ci sono grandi novità nella lista stilata dall’ex tecnico di Milan e Cagliari alla guida della Celeste dal 2006. L’elenco dei convocati. Portieri: Fernando Muslera, Martín Silva e Martín Campana. Difensori: Caceres, Godín, Giménez, Sebastián Coates, Gastón Silva, Maximilano Pereira e Guillermo Varela. Centrocampisti: Naihtan Nandez, Lucas Torreira, Matías Vecino, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Carlos Sánchez, Giorgian de Arrascaeta, Diego Laxalt, Cristian Rodríguez, Nicolás Lodeiro, Gastón Ramírez. Attaccanti: Jonathan Urretavizcaya, Cristhian Stuani, Maximiliano Gómez, Edinson Cavani, Luis Suárez. L’Uruguay, inserita nel gruppo A assieme a Russia, Egitto e Arabia saudita, esordirà il 15 giugno contro Salah e compagni. (Int/AdnKronos)