Turismo: Ciset, quello sportivo vale 1,4 mld dollari nel mondo (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – L’Europa rappresenta ancora il cuore del turismo sportivo globale, con una quota del 43% (Technavio, 2017). Il 12% degli europei, che hanno effettuato una vacanza di almeno 4 notti consecutive nel 2015, dichiara come motivazione principale della vacanza le ‘attività legate allo sport” (qui si considera lo sport in senso stretto, mentre sarebbe da aggiungere anche chi assiste ad eventi / gare sportive). Tra i turisti europei con una più alta propensione al turismo sportivo vi è l’Europa continentale: austriaci (26% su circa 10 milioni di viaggiatori), cechi, belgi, polacchi e tedeschi, mentre solo il 3% degli italiani (su circa 31,5 milioni di viaggiatori) dichiara un interesse verso l’attività sportiva quale motivazione principale della vacanza (Eurobarometro, 2016).

A differenza del turismo sportivo in senso stretto, la pratica sportiva come attività accessoria alla vacanza con motivazione diversa (ad esempio vacanza culturale o balneare) è in forte aumento, con tassi di crescita a due cifre. Tra le attività praticate: 38% camminate, 23% bici, 14% motori. (World Travel Monitor, 2016).

Questo si collega alla tendenza alla pratica sportiva nella vita quotidiana: è del 30% la quota degli europei che negli ultimi dodici mesi hanno partecipato ad eventi sportivi o come spettatore o come atleta mentre è di circa il 50% per gli uomini e del 45% per le donne la quota di europei che praticano attività sportiva almeno una volta a settimana. Particolarmente attivi e amanti dello sport sono tedeschi, austriaci, danesi, francesi e cittadini dei Paesi Scandinavi per i quali si registra una propensione superiore alla media europea sia per la partecipazione ad eventi sportivi sia per la pratica di sport, soprattutto da parte delle donne (Eurostat, 2018).