Trasporto aereo: Skyteam, prenotazioni viaggi premio con piÃ¹ compagnie (2)

(AdnKronos) – Allo stesso tempo, grazie alle 1.074 destinazioni appartenenti alla rete di SkyTeam, i clienti non hanno mai avuto così tante opzioni tra cui scegliere. Le mete più in voga per i clienti che desiderano utilizzare le miglia includono: New York, Los Angeles, Tokyo, Parigi, Londra, Seoul, Bangkok e Pechino.

I frequent flyer di SkyTeam non solo possono utilizzare le miglia con maggiore facilità, ma possono anche assicurarsi di non perdere mai nessun miglio. Il sistema di accredito retroattivo di SkyTeam è disponibile per la maggior parte delle compagnie associate, permettendo ai clienti di convalidare le richieste retroattive per i voli qualificanti attraverso pochi clic. Con il suo sistema online di prenotazione di viaggi premio con più compagnie, SkyTeam quest’anno ha introdotto un’altra novità assoluta nel settore. A marzo l’alleanza aveva lanciato SkyTeam Rebooking, diventando l’unica alleanza a offrire una soluzione per ridurre i disagi causati da ritardi o cancellazioni nei principali hub di tutto il mondo.