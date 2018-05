The North Face Base Camp Duffel si prepara ad una nuova stagione alla scoperta del mondo

The North Face celebra il leggendario Base Camp Duffel: nato nel 1986, da allora non ha mai smesso di…esplorare!

Una vera icona per gli esploratori di tutto il mondo: THE NORTH FACE BASE CAMP DUFFEL, lo storico borsone lanciato dal brand outdoor nel 1986, è diventato il compagno imprescindibile per i viaggiatori e si prepara ad una nuova stagione alla scoperta del mondo! Perfetto connubio di stile e resistenza, viene oggi proposto in più di 30 combinazioni di colori e varie misure, confermandosi la scelta perfetta per chi non si ferma mai! Grazie al suo design estremamente riconoscibile e al materiale laminato super resistente, Base Camp Duffel è il compagno di viaggio giusto su cui fare affidamento per tenere al sicuro effetti personali e attrezzatura per i momenti outdoor, ovunque il viaggio vi porterà!

Pratico, impermeabile e versatile, è dotato di quattro spallacci comprimibili per ridurre la dimensione del borsone e ottimizzare la mobilità, di una comoda tracolla e di una tasca laterale con zip in cui riporre smartphone e portafoglio. Per maggiori informazioni e per acquistare il Base Camp Duffel, visitare il sito www.thenorthface.it oppure seguire The North Face sui social ed utilizzare l’hashtag #basecampduffel