Terna: in piano 2018-22, 5,3 mld investimenti in opere infrastrutturali/Adnkronos (2)

(AdnKronos) – Tra le principali opere di Terna per lo sviluppo della rete e per accrescere la capacità di scambio fra le diverse zone del mercato elettrico italiano ci sono: al Nord, la connessione sottomarina ‘Laguna Veneta’, l’elettrodotto ‘Colunga-Calenzano’ (tra Toscana ed Emilia Romagna) e gli avanzamenti dei cantieri per l’interconnessione ‘Italia-Francia’ ; al Centro, la connessione sottomarina ‘Elba-Continente’, l’elettrodotto ‘Gissi-Foggia’ (tra Abruzzo e Puglia), gli avanzamenti dei cantieri per l’interconnessione ‘Italia-Montenegro” e l’avvio dei lavori per il nuovo progetto SA.CO.I.3 (Sardegna, Corsica e Penisola Italiana) ; al Sud, il nuovo collegamento sottomarino ‘Capri-Sorrento’, l’elettrodotto ‘Deliceto-Bisaccia’ e la ‘Paternò-Pantano-Priolo’ (Sicilia), oltre all’avvio dei lavori della ‘Chiaramonte-Gulfi-Ciminna’ (Sicilia).

Inoltre, Terna ha in programma nei prossimi 5 anni la razionalizzazione delle reti nelle principali aree metropolitane del Paese che riguarderà in particolare le città di Milano, Roma, Napoli e Palermo e prevedrà prevalentemente la sostituzione di vecchie infrastrutture con nuovi cavi tecnologici e sostenibili con l’obiettivo di migliorare la qualità e la sicurezza del servizio elettrico.

Terna ha messo in campo anche una serie di azioni preventive per accrescere la sicurezza e la stabilizzazione della rete elettrica mitigando gli impatti del clima sulle linee: finora sono stati installati circa 20.000 dispositivi cosiddetti anti-rotazionali (nel 2016 erano solo 6.000) localizzati nelle principali aree a maggior rischio di fenomeni nevosi, a mitigazione del rischio di formazione dei manicotti di ghiaccio limitando gli accumuli di neve sui conduttori.