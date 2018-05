Telethon: Zaia, grazie al grande cuore dei veneti e ai suoi ricercatori

Venezia, 17 mag. (AdnKronos) – ‘Sono orgoglioso della grande dimostrazione di solidarietà e di sensibilità verso la ricerca che hanno dato i veneti con le loro donazioni a Telethon. Se il Veneto è la prima regione d’Italia per finanziamenti ai progetti di ricerca in rapporto al numero di abitanti, è perché la solidarietà sta nel Dna dei veneti soprattutto quando la destinazione è trasparente e di importanza vitale come la ricerca per sconfiggere le malattie genetiche rare”. Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia plaude agli esiti della raccolta fondi resi noti dalla Fondazione Telethon che evidenziano come, dal 1991 ad oggi, ai laboratori di ricerca veneti siano arrivati 45 milioni raccolti dalle libere donazioni di cittadini e imprese.

‘Sanità e ricerca stanno nelle corde dei veneti da sempre ‘ ricorda il presidente ‘ come dimostra la secolare storia degli ospedali, degli istituti di assistenza e delle università di questa regione, sorti sempre con il concorso attivo di cittadini, mecenati ed enti locali. Oggi questa storia di solidarietà e responsabilità civica continua con le nuove formule delle maratone telematiche o del 5 per mille nella dichiarazione dei redditi, ma lo spirito è sempre il medesimo: i veneti sono pronti a mobilitarsi, con grande generosità e spirito pratico, per sostenere il lavoro d’eccellenza dei laboratori di ricerca e dei loro ricercatori, impegnati a trovare cause e terapie di malattie ancora sconosciute. La ricerca è speranza, un dardo lanciato per spostare in là le frontiere della vita. E i veneti saranno sempre pronti a rimboccarsi le maniche per dare speranza al futuro”.